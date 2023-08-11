В сети показали, как сейчас выглядит регулярно обстреливаемая ВС РФ Авдеевка

В сети опубликовали снимки Авдеевки, которую обстреливает российская армия. Фото: «Вільне радіо»

В сети показали, как выглядит Авдеевка Донецкой области, которую регулярно обстреливает армия РФ и пытается окружить. Снимки опубликовали журналисты «Вільне радіо».



Из-за постоянных обстрелов и большой опасности из города выехало почти все население.

«Несмотря на солнечную погоду, город безлюден и выглядит мрачным. Из-за постоянных обстрелов россиян, сотрясающих Авдеевку каждый день, многие дома выгорели. Некоторые из них уже почти разрушены. У тех, которым удалось пока устоять, вылетели стекла», — отметили корреспонденты.

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