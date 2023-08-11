У мережі показали, як зараз виглядає Авдіївка, яку регулярно обстрілюють ЗС РФ

У мережі опублікували знімки Авдіївки, яку обстрілює російська армія. Фото: «Вільне радіо»

У мережі показали, як виглядає Авдіївка Донецької області, яку регулярно обстрілює армія РФ та намагається оточити. Знімки опублікували журналісти «Вільне радіо».



Через постійні обстріли та небезпеку з міста виїхало майже все населення.

«Попри сонячну погоду місто безлюдне та виглядає похмурим. Через постійні обстріли росіян, які стрясають Авдіївку щодня, багато будинків вигоріли. Деякі з них вже майже зруйновані. В тих, яким вдалося поки встояти, повилітали шибки», — зазначили кореспонденти.

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