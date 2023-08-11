В Донецкой области осудили боевика «ДНР», который дважды ходил на фронт

В Донецкой области суд приговорил еще одного участника военизированных формирований группировки «ДНР» к 12 годам тюрьмы за госизмену и участие в террористической организации. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.



Судом установлено, что в феврале 2015 года уроженец Ростова-на-Дону РФ по собственной инициативе вступил в батальон «Восток "ДНР"». Как стрелок, мужчина с позывным «Лева» совершал боевое дежурство на одном из блокпостов Ясиноватой. Также патрулировал населенный пункт и охранял казармы своего подразделения, указывается в сообщении.



Затем «Лева» перешел в 100-ю ОМСБр, в составе которой на протяжении семи месяцев воевал против ВСУ вблизи Марьинки и Александровки Марьинского района.



«На одной из позиций его ранили в спину свои же "братья". Через несколько лет, пройдя сложную реабилитацию, мужчина по идеологическим мотивам снова пошел на "фронт". На этот раз поступил в зенитно-артиллерийский взвод батальона территориальной обороны и патрулировал Ясиноватую и Ясиноватский район. В его обязанности входило также отслеживание и сбивание разведывательных дронов», — сообщили в прокуратуре.



Однако, как отмечают в Офисе генпрокурора, он эту задачу успешно выполнить так и не смог, поэтому его отправили на передовые позиции в Ясиноватский район, где боевика в июле 2023 года задержали.