На Донеччині засудили бойовика «ДНР», який двічі ходив на фронт

На Донеччині суд засудив ще одного учасника воєнізованих формувань угрупування «ДНР» до 12 років в'язниці за держзраду та участь у терористичній організації. Про це УНН повідомили в Офісі генерального прокурора.



Судом встановлено, що у лютому 2015 року уродженець Ростова-на-Дону РФ з власної ініціативи вступив до батальйону «Восток ДНР». Як стрілець, чоловік із позивним «Льова» здійснював бойове чергування на одному з блокпостів Ясинуватої. Також патрулював населений пункт та охороняв казарми свого підрозділу, зазначається у повідомленні.



Потім «Льова» перейшов до 100-ї ОМСБр, у складі якої протягом семи місяців воював проти ЗСУ поблизу Мар'їнки та Олександрівки Мар'їнського району.



«На одній із позицій його поранили у спину свої ж "брати". Через кілька років, пройшовши складну реабілітацію, чоловік із ідеологічних мотивів знову пішов на "фронт". Цього разу надійшов до зенітно-артилерійського взводу батальйону територіальної оборони та патрулював Ясинувату та Ясинуватський район. До його обов'язків входило також відстеження та збивання розвідувальних дронів», — повідомили у прокуратурі.



Проте, як зазначають в Офісі генпрокурора, він це завдання успішно виконати так і не зміг, тому його відправили на передові позиції до Ясинуватського району, де бойовика у липні 2023 року затримали.