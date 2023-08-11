СМИ: Офиса уполномоченного по вопросам пропавших без вести больше не будет

Кабинет Министров Украины принял решение о ликвидации Офиса уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на уполномоченного Олега Котенко. Однако эта информация на данный момент официально не обнародована.



Офис среди прочего занимался обменом тел погибших военнослужащих. Котенко отметил, что за более чем год работы ему и команде удалось встретиться с более чем 10 тысячами родственников пропавших без вести, и большинство из них получили ответы. Он отметил, что и в дальнейшем будет помогать людям, насколько сможет, «но без полномочий это будет трудно».



По данным СМИ, обязанности Офиса будут распределены. Министерству внутренних дел достанется розыск пропавших при особых обстоятельствах. Главному управлению разведки — возвращение тел погибших. Министерству обороны — деятельность поисковых групп.



В Минреинтеграции отреагировали на информацию о ликвидации Офиса уполномоченного по пропавшим без вести. Там заявили, что о ликвидации самой должности уполномоченного и увольнении Олега Котенко речь не идет. Функции Офиса передадут другим ведомствам.