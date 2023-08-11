ЗМІ: Офісу уповноваженого з питань зниклих безвісти більше не буде

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про ліквідацію Офісу уповноваженого з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Про це повідомляє hromadske з посиланням на уповноваженого Олега Котенка. Однак ця інформація наразі офіційно не оприлюднена.



Офіс серед іншого займався обміном тіл загиблих військовослужбовців. Котенко зазначив, що за більш ніж рік роботи йому та команді вдалося зустрітися з більш ніж 10 тисячами родичів зниклих безвісти, і більшість із них отримали відповіді. Він зазначив, що й надалі допомагатиме людям, наскільки зможе, «але без повноважень це буде важко».



За даними ЗМІ, обов'язки Офісу буде розподілено. Міністерству внутрішніх справ дістанеться розшук зниклих за особливих обставин. Головному управлінню розвідки — повернення тіл загиблих. Міністерству оборони — діяльність пошукових груп.



У Мінреінтеграції відреагували на інформацію про ліквідацію Офісу уповноваженого за зниклими безвісти. Там заявили, що про ліквідацію самої посади уповноваженого та звільнення Олега Котенка не йдеться. Функції Офісу нададуть іншим відомствам.