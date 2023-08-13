В оккупированном Северодонецке не выплачивают зарплаты — глава ОВА

В Северодонецке Луганской области длительное время не выплачиваются зарплаты.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

«В Северодонецке — значительная проблема со своевременной выплатой зарплаты. Точнее — с выплатой в целом. Если для оккупационных властей деньги находятся регулярно, как и для медиков, понятно почему, то многие не видели денег еще с 2022 года. Когда в начале этого года начали появляться первые недовольные, на них мало кто обращал внимание. Но с тех пор проблему никто не решал», — написал глава ОВА в телеграм-канале.

Лысогор отметил, что люди, работающие на коммунальных предприятиях города, не получали зарплату с февраля.

Кроме того, по данным главы ОВА, те, кто остался в Северодонецке и «надеются на какое-то чудо на «Азоте», живут без средств уже восьмой месяц».

Напомним, российские оккупанты полностью закрыли на въезд и выезд Кременную и Рубежное Луганской области.