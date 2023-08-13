В окупованому Сєвєродонецьку не виплачують зарплати — голова ОВА

У Сєвєродонецьку Луганської області довго не виплачуються зарплати.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

«У Сєвєродонецьку — значна проблема зі своєчасною виплатою зарплати. Точніше — із виплатою загалом. Якщо для окупаційної влади гроші знаходяться регулярно, як і для медиків, зрозуміло чому, то багато хто не бачив грошей ще з 2022 року. Коли на початку цього року почали з'являтися перші незадоволені, на них мало хто звертав увагу. Але з того часу проблему ніхто не вирішував», — написав голова ОВА у телеграм-каналі.

Лисогор зазначив, що люди, які працюють на комунальних підприємствах міста, не отримували зарплати з лютого.

Крім того, за даними глави ОВА, ті, хто залишився у Сєвєродонецьку та «сподіваються на якесь диво на «Азоті», живуть без коштів уже восьмий місяць».

Нагадаємо, російські окупанти повністю закрили на в'їзд та виїзд Кремінну та Рубіжне Луганської області.