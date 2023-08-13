В России заявляют, что сбили два украинских беспилотника в Белгородской области

Министерство обороны РФ заявило, что в течение дня 13 августа были сбиты два украинских БПЛА в воздушном пространстве Белгородской области.

Об этом говорится в сообщениях минобороны РФ.

По данным российского военного ведомства, первый беспилотник самолетного типа был сбит в 4:00, второй — в 11:00.

Пострадавших и разрушений нет.

Напомним, 12 августа в оккупационной администрации Крыма заявили, что полуостров снова атаковали беспилотники. Минобороны РФ подтвердило эту информацию. В министерстве страны-оккупанта отметили, что на Крым летели 20 дронов. Утверждается, что 14 из них были уничтожены силами противовоздушной обороны, еще 6 — подвалены средствами радиоэлектронной борьбы.