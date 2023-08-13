У Росії заявляють, що збили два українські безпілотники в Білгородській області

Міністерство оборони РФ заявило, що протягом дня 13 серпня було збито два українські БПЛА в повітряному просторі Білгородської області.

Про це йдеться у повідомленнях міноборони РФ.

За даними російського військового відомства, перший безпілотник літакового типу був збитий о 4:00, другий — об 11:00.

Постраждалих та руйнувань немає.

Нагадаємо, 12 серпня в окупаційній адміністрації Криму заявили, що півострів знову атакували безпілотники. Міноборони РФ підтвердило цю інформацію. У міністерстві країни-окупанта зазначили, що на Крим летіло 20 дронів. Стверджується, що 14 із них було знищено силами протиповітряної оборони, ще 6 — підвалено засобами радіоелектронної боротьби.