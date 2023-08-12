В Крыму заявили, что отбили ночью 20 беспилотников

Крым снова атаковали беспилотники, заявили в оккупационной администрации. Минобороны РФ подтвердило эту информацию.



В министерстве страны-оккупанта заявили, что на полуостров летели 20 дронов. Утверждается, что 14 из них были уничтожены силами противовоздушной обороны, еще 6 — подвалены средствами радиоэлектронной борьбы.



В сети также опубликовали кадры, как утверждается, ночной атаки на поселок Новоозерное. Ранее журналисты там фиксировали большое накопление военной техники РФ. До 2014 там находилась Южная военно-морская база ВМС Украины.