В Харьковской области мужчина подорвался на мине

В одном из садовых обществ, находящемся возле села Русская Лозовая Харьковского района, мужчина подорвался на мине.

Об этом сообщила Харьковская ОВА.

«Несчастный случай произошел в полдень 13 августа. Предварительно — 73-летний мужчина наступил на мину — «лепесток», — говорится в сообщении.

Мужчину госпитализировали, ему ампутировали правую ступню.

Как сообщалось, по меньшей мере 10 жителей Донбасса взорвались на заложенных армией РФ минах с начала 2023 года. 3 августа из-за мины ВС РФ получил травмы руки и ноги 63-летний житель Райгородка, он наступил на взрывное устройство у озера. По предварительной информации полицейских, это была мина-«лепесток».