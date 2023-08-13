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На Харківщині чоловік підірвався на міні

13 серпня 2023, 14:58

На Харківщині чоловік підірвався на міні

В одному із садових товариств, що знаходиться біля села Руська Лозова Харківського району, чоловік підірвався на міні.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

«Нещасний випадок стався опівдні 13 серпня. Попередньо — 73-річний чоловік настав на міну — «пелюстка», — йдеться у повідомленні.

Чоловіка госпіталізували, йому ампутували праву ступню.

Як повідомлялося, щонайменше 10 мешканців Донбасу підірвалися на закладених армією РФ мінах із початку 2023 року. 3 серпня через міну ЗС РФ отримав травми руки та ноги 63-річний житель Райгородка, він наступив на вибуховий пристрій біля озера. За попередньою інформацією поліцейських, це була міна-«пелюстка».

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