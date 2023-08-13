У Зеленского отреагировали на остановку Россией судна в Черном море

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия совершила целенаправленный обстрел, чтобы остановить гражданское судно в Черном море. Об этом он написал в Twitter.



«Сегодняшний целенаправленный обстрел и принудительный досмотр Россией международного гражданского сухогруза „Сукра Окан“, направлявшегося в украинский порт Измаил, является безусловным нарушением международного морского права, актом пиратства и преступлением против гражданских судов третьей страны в акватории других государств», — сказал Подоляк.



По его словам, этот прецедент требует четкой юридической фиксации, установления всех лиц, признания факта совершения преступления со стороны международного сообщества.



«Украина сделает все необходимые выводы и выберет оптимальный ответ», — подчеркнул советник.

Минобороны РФ сегодня, 13 августа, заявило, что остановило в Черном море иностранное судно. Оно шло в порт Измаила в Одесской области.



Россия говорит, что один из ее военных кораблей произвел «предупредительные выстрелы» по грузовому судну в Черном море после того, как оно не отреагировало на требование остановиться.



Представитель министерства обороны Турции заявил, что ему известно об инциденте, связанном с направлявшимся в Румынию кораблем и подтвердил, что официальные лица расследуют его.