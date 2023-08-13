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Россияне обстреляли гражданское судно в Черном море и подняли вертолет

13 августа 2023, 14:01

Россияне обстреляли гражданское судно в Черном море и подняли вертолет

Патрульный корабль Черноморского флота РФ «Василий Быков» обстрелял сухогруз, который шел в украинский порт Измаил, кроме того, был поднят боевой вертолет Ка-29.

Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.

«13 августа около 6:40 МСК в юго-западной части Черного моря патрульным кораблем Черноморского флота «Василий Быков», осуществлявшим контроль судоходства, обнаружен сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил», — говорится в сообщении.

Минобороны РФ утверждает, что по требованию остановиться для досмотра капитан сухогруза не отреагировал, и в результате для принудительной остановки судна российский корабль открыл предупредительный огонь из стрелкового оружия.

Затем с борта корабля «Василий Быков» был поднят вертолёт Ка-29 с группой российских военных.

По результатам радиопереговоров судно остановилось, и досмотровая группа высадилась на сухогруз.

После завершения работы группы на борту «Сукра Окан» судно продолжило движение в порт Измаил.

Напомним, после того как Россия совершила атаки по зерновой инфраструктуре Украины, у самой РФ возникли проблемы с экспортом зерна. Отсутствие у России кораблей и снижение интереса западных зерновых трейдеров к бизнесу с Москвой усугубляют рост затрат на перевозку российской пшеницы.

2 августа Россия атаковала дронами Измаил — главный внутренний порт Украины на Дунае, что привело к росту мировых цен на зерно.

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