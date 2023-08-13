У Зеленського відреагували на зупинку Росією судна у Чорному морі

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія здійснила цілеспрямований обстріл, щоб зупинити цивільне судно у Чорному морі. Про це він написав у Twitter.



«Сьогоднішній цілеспрямований обстріл та примусовий огляд Росією міжнародного цивільного суховантажу „Сукра Окан“, що прямував до українського порту Ізмаїл, є безумовним порушенням міжнародного морського права, актом піратства та злочином проти цивільних судів третьої країни в акваторії інших держав», — сказав Подоляк.



За його словами, цей прецедент потребує чіткої юридичної фіксації, встановлення всіх осіб, визнання факту скоєння злочину міжнародною спільнотою.



«Україна зробить усі необхідні висновки і обере оптимальну відповідь», - підкреслив радник.

Міноборони РФ сьогодні, 13 серпня, заявило, що зупинило у Чорному морі іноземне судно. Воно йшло до порту Ізмаїла на Одещині.



Росія каже, що один із її військових кораблів зробив «попереджувальні постріли» вантажним судном у Чорному морі після того, як воно не відреагувало на вимогу зупинитися.



Представник міністерства оборони Туреччини заявив, що йому відомо про інцидент, пов'язаний з кораблем, що прямував до Румунії, і підтвердив, що офіційні особи розслідують його.