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Жителя оккупированной Луганщины за работу в «МЧС ЛНР» заочно приговорили к 13 годам тюрьмы

13 августа 2023, 20:08

Жителя оккупированной Луганщины за работу в «МЧС ЛНР» заочно приговорили к 13 годам тюрьмы

Ровенский городской суд Ровенской области признал Дмитрия Лашина виновным в государственной измене. Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор от 20 июля.

Согласно данным следствия, обвиняемый, не позднее июля 2018 года, вступил в «Государственную пожарно-спасательную часть № 20 Кировского пожарно-спасательного отряда Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидаций последствий стихийных бедствий Луганской народной республики», заняв должность начальника пожарно-спасательной части.

Осенью 2021 года обвиняемый начал службу в «Государственной пожарно-спасательной части № 22 Стахановского пожарно-спасательного отряда МЧС ЛНР» начальником пожарно-спасательной части. Считается, что по состоянию на конец 2022 года он все еще работал на этом посту.

«По результатам негласного следственного (розыскного) действия лицо, привлеченное к конфиденциальному сотрудничеству, предоставило украинским правоохранителям актуальный на июль 2022 года список личного состава „Государственной пожарно-спасательной части № 22 (г. Стаханов) Стахановского пожарно-спасательного отряда. Лашин считается управляющим этого органа, имеет воинское звание подполковник», — говорится в материалах дела.

В судебном заседании допросили свидетеля, ранее работавшего с Лашиным в подразделениях ГСЧС Украины и может его узнать. Свидетель подтвердил, что на публикациях в интернете обвинен. На сегодняшний день он с ним отношения не поддерживает и местонахождение его не знает.

Пока Лашин не задержан и его судили заочно.

За государственную измену суд определил наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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