Жителя окупованої Луганщини за роботу у «МНС ЛНР» заочно засудили до 13 років ув'язнення

Рівненський міський суд визнав Дмитра Лашина винним у державній зраді. Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 20 липня.



Згідно з даними слідства, обвинувачений, не пізніше липня 2018 року, вступив до «Державної пожежно-рятувальної частини № 20 Кіровського пожежно-рятувального загону Міністерства надзвичайних ситуацій та ліквідацій наслідків стихійних лих начальника спання».



Восени 2021 року обвинувачений розпочав службу у «Державній пожежно-рятувальній частині № 22 Стаханівського пожежно-рятувального загону МНС ЛНР» начальником пожежно-рятувальної частини. Вважається, що станом на кінець 2022 року він все ще працював на цій посаді.



«За результатами негласної слідчої (розшукової) дії особа, залучена до конфіденційної співпраці, надала українським правоохоронцям актуальний на липень 2022 року список особового складу „Державної пожежно-рятувальної частини № 22 (м. Стаханов) Стахановського пожежно-. Лашин вважається керуючим цього органу, має військове звання підполковник», — йдеться у матеріалах справи.



У судовому засіданні допитали свідка, який раніше працював з Лашиним у підрозділах ДСНС України і може його впізнати. На сьогоднішній день він із ним стосунки не підтримує і місцезнаходження його не знає.



Поки Лашина не затримано і його судили заочно.



За державну зраду суд визначив покарання у вигляді 13 років ув'язнення з конфіскацією майна.