Украинская ПВО сбила российский вертолет «Аллигатор»

В ночь на 14 августа российские войска совершили несколько волн атак ударными беспилотниками и ракетами «Калибр». Все цели были уничтожены украинской ПВО, в том числе ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

«Установлен тип уничтоженного вертолета в 5:00 14 августа 2023 года, Это вражеский ударный вертолет Ка-52!» — отметил Олещук.

Напомним, в ночь на понедельник, 14 августа, российские войска атаковали Одесскую область, совершив несколько волн атак ударными беспилотниками «Шахед» и крылатыми ракетами «Калибр», все цели были поражены силами противовоздушной обороны.