Українська ППО збила російський вертоліт «Алігатор»

У ніч на 14 серпня російські війська здійснили кілька хвиль атак ударними безпілотниками та ракетами «Калібр». Усі цілі було знищено українською ППО, у тому числі ударний вертоліт Ка-52 «Алігатор.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

«Встановлено тип знищеного гелікоптера о 5:00 14 серпня 2023 року, Це ворожий ударний гелікоптер Ка-52!» — зазначив Олещук.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 14 серпня, російські війська атакували Одеську область, здійснивши кілька хвиль атак ударними безпілотниками «Шахед» та крилатими ракетами «Калібр», всі цілі були вражені силами протиповітряної оборони.