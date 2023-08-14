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«Сдавала» позиции ВСУ. Жительницу Донбасса приговорили к 12 годам тюрьмы

14 августа 2023, 13:17

«Сдавала» позиции ВСУ. Жительницу Донбасса приговорили к 12 годам тюрьмы

Марьинский районный суд Донецкой области признал женщину виновной в коллаборационизме. Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор от 2 августа.

«В июне 2022-го обвиняемая, общаясь в Telegram с информатором „ДНР“, идентифицированным как командир разведки артиллерии незаконного вооруженного формирования ОМСбР 1 армейского корпуса „ДНР“, дала согласие передавать сведения о перемещении и дислокации подразделений ВСУ в городе», — говорится в материалах дела.

В дальнейшем обвиняемой дали контакт другого информатора, которому она регулярно посылала информацию с 12 июня 2022-го по 3 марта 2023 года, пока ее деятельность не была прекращена СБУ.

По данным следствия, женщина посылала текстовые сообщения и скриншоты карт с отметками о местах расположения бомбоубежищ и укрепленных подвалов, которые использовались военнослужащими ВСУ, о местах проживания украинских военных.

В июле прошлого года злоумышленницу включили в закрытый Telegram-канал, участниками которого также были четверо представителей «ДНР». Один из этих боевиков ранее попадал в плен и в 2015 году за участие в террористической организации был осужден Новозаводским райсудом Чернигова. В 2017 году он был обменен в рамках Минских договоренностей. В Украине его будут судить снова, но заочно.

«Женщина советовала наносить удары по переданным ею объектам ночью, поскольку, в частности, вблизи некоторых из них находится скважина питьевой воды и в дневное время вблизи нее могут быть гражданские лица. Однажды она написала, что ВСУ перекрыли улицы для перемещения гражданских и поэтому для разведки территории нужно запускать беспилотный летательный аппарат (далее БПЛА) с целью разведки данной территории», — говорится в сообщении.

«Ночная обработка по школе — недолет, воронка во дворе школы. вокзал цел. магазин — снесли. укри со школы расползлись по пустым домам», — писала она 19.02.2023 о результатах обстрела.

Через два дня у женщины поинтересовались, попали ли удары по передаваемым координатам. Обвиняемая ответила: «Не сыпь мне соль на рану (была вторая отработка по школе., но из рсзо. Попали по периметру, школу и дом рядом, где укры живут, не зацепило., а дневные сегодняшние вот недавно тоже в той стороне были. Результат выясню позже».

24 февраля утром обвиняемая поздравила оккупантов с прошлым «днем защитника отечества».

Через неделю женщину задержали. Она заключила соглашение с прокурором о признании виновности по ч.7 ст. 111-1 УК.

Обстоятельством, смягчающим наказание, считается искреннее раскаяние.

Приговором суда назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком 10 лет.

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коллаборационизм позиции ВСУ

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