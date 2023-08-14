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«Здавала» позиції ЗСУ. Мешканку Донбасу засудили до 12 років в'язниці

14 серпня 2023, 13:17

«Здавала» позиції ЗСУ. Мешканку Донбасу засудили до 12 років в'язниці

Мар'їнський районний суд Донецької області визнав жінку винною у колабораціонізмі. Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 2 серпня.

«У червні 2022-го обвинувачена, спілкуючись у Telegram з інформатором „ДНР“, ідентифікованим як командир розвідки артилерії незаконного збройного формування ОМСбР 1 армійського корпусу „ДНР“, дала згоду передавати відомості про переміщення та дислокацію підрозділів ЗСУ у місті», - йдеться у матеріалах справи.

Надалі обвинуваченій дали контакт іншого інформатора, якому вона регулярно надсилала інформацію з 12 червня 2022-го по 3 березня 2023 року, доки її діяльність не було припинено СБУ.

За даними слідства, жінка надсилала текстові повідомлення та скріншоти карток з позначками про місця розташування бомбосховищ та укріплених підвалів, які використовувалися військовослужбовцями ЗСУ, про місця проживання українських військових.

У липні минулого року зловмисницю включили до закритого Telegram-каналу, учасниками якого також були четверо представників «ДНР». Один із цих бойовиків раніше потрапляв у полон і у 2015 році за участь у терористичній організації було засуджено Новозаводським райсудом Чернігова. У 2017 році його було обмінено в рамках Мінських домовленостей. В Україні його судитимуть знову, але заочно.

«Жінка радила завдавати ударів по переданих нею об'єктах уночі, оскільки, зокрема, поблизу деяких із них знаходиться свердловина питної води і вдень поблизу неї можуть бути цивільні особи. Якось вона написала, що ЗСУ перекрили вулиці для переміщення цивільних і тому для розвідки території потрібно запускати безпілотний літальний апарат (далі за БПЛА) з метою розвідки цієї території», — йдеться у повідомленні.

«Нічна обробка по школі — недоліт, вирва у дворі школи. вокзал ціл. магазин – знесли. укри зі школи розповзлися по порожніх будинках», — писала вона 19.02.2023 про результати обстрілу.

Через два дні у жінки поцікавилися, чи потрапили удари по координатах, що передаються. Обвинувачена відповіла: «Не висип мені сіль на рану (було друге відпрацювання по школі., але з рсзо. Влучили по периметру, школу і будинок поруч, де укри живуть, не зачепило., а денні сьогоднішні ось недавно теж у тій стороні були. Результат з'ясую пізніше».

24 лютого вранці обвинувачена привітала окупантів із минулим «днем захисника вітчизни».

За тиждень жінку затримали. Вона уклала угоду з прокурором про визнання винності за ч.7 ст. 111-1 КК.

Обставиною, що пом'якшує покарання, вважається щире каяття.

Вироком суду призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 10 років.

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колабораціонізм позиції ЗСУ

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