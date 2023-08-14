«Суд ДНР» приговорил пленного «азовца» к 25 годам колонии

Так называемы «верховный суд» группировки «ДНР» осудил к 25 годам колонии строгого режима 24-летнего стрелка 12 бригады оперативного назначения отдельного отряда специального назначения полка «Азов» Андрея Богдана. Его обвиняют в убийстве боевика «ДНР» в Мариуполе. Об этом заявили в «прокуратуре ДНР».



Утверждается, что пленный военнослужащий с 1 по 31 марта 2022 года, находясь на наблюдательной позиции «Купол», вблизи автозаправочной станции, расположенной на пересечении улицы Таганрогской и проспекта Единства города Мариуполь, подошел к остановленному для досмотра легковому автомобилю, в котором находился один мирный житель и два боевика «ДНР», один из которых был ранен. Военных разоружили и задержали.



После чего Богдан отвел раненого военнопленного в здание автозаправочной станции и якобы расстрелял его, «произведя из автомата Калашникова не менее десяти прицельных выстрелов». Оккупанты заявляют, что тот погиб на месте.



Андрей Богдан признан виновным по пунктам «ж», «л» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленным на оккупированной территории).