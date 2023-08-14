«Суд ДНР» засудив полоненого «азовця» до 25 років колонії

Так звані «верховний суд» угруповання «ДНР» засудив до 25 років колонії суворого режиму 24-річного стрільця 12-ї бригади оперативного призначення окремого загону спеціального призначення полку «Азов» Андрія Богдана. Його звинувачують у вбивстві бойовика «ДНР» у Маріуполі. Про це заявили у «прокуратурі ДНР».



Стверджується, що полонений військовослужбовець з 1 по 31 березня 2022 року, перебуваючи на спостережній позиції «Купол», поблизу автозаправної станції, розташованої на перетині вулиці Таганрозької та проспекту Єдності міста Маріуполь, підійшов до зупиненого для огляду легкового автомобіля. Там знаходилися один мирний житель та два бойовики «ДНР», один з яких був поранений. Військових роззброїли та затримали.



Після чого Богдан відвів пораненого військовополоненого в будівлю автозаправної станції і нібито розстріляв його, «зробивши з автомата Калашнікова не менше десяти прицільних пострілів». Окупанти заявляють, що той загинув.



Андрія Богдана названо винним за пунктами «ж», «л» частини 2 статті 105 КК РФ (вбивство, вчинене організованою групою, за мотивами політичної, ідеологічної ненависті), ч. 1 ст. 356 КК РФ (жорстоке поводження з військовополоненим на окупованій території).