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Госпогранслужба: Контроль над выездом за границу усилят, подключат ТЦК

15 августа 2023, 14:32

Госпогранслужба: Контроль над выездом за границу усилят, подключат ТЦК

В Украине усилят контроль за выездом мужчин в условиях военного положения. Пограничники совместно с Минобороны планируют обмениваться информацией о военнообязанных, чтобы предотвратить незаконный выезд из страны с поддельными документами. Об этом в комментарии «РБК-Украина» рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

В первую очередь, он пояснил, что есть правила пересечения государственной границы, утвержденные постановлением правительства № 57, которых придерживаются пограничники.
В частности, одно из условий пересечения границы касается лиц, непригодных к военной службе и исключенных из военного учета. Соответственно, это подтверждающие документы, которые выдаются военкоматами.

«Но за период этих ограничений мы фиксируем, что достаточно значительное количество человек пытается пересечь границу, используя поддельные документы. Именно поэтому уже некоторое время ГПСУ сотрудничает с Минобороны, чтобы наладить информационный обмен между базами данных», — заявил Демченко.

Как он пояснил, речь идет о взаимном информационном обмене между базами данных Госпогранслужбы и Единым государственным реестром призывников и военнообязанных.

Таким образом, когда эта система будет функционировать, это позволит не в телефонном режиме узнавать действительный документ или нет, а на основании этого информационного обмена.

По словам Демченко, сейчас разрабатывается программное обеспечение и определяются критерии допуска представителей ТЦК в базу данных ГПСУ и наоборот.

Он подчеркнул, что речь не идет об объединении баз данных или их систематизации. Речь идет именно об информационном обмене, который может заработать между базой ГПСУ и Единым государственным реестром призывников и военнообязанных. Фактически проверка будет происходить в отношении каждого конкретного лица, кого бы это ни касалось.

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