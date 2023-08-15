Держприкордонслужба: Контроль над виїздом за кордон посилять, підключать ТЦК

В Україні посилять контроль за виїздом чоловіків в умовах воєнного стану. Прикордонники спільно з Міноборони планують обмінюватися інформацією про військовозобов'язаних, щоб запобігти незаконному виїзду з країни з підробленими документами. Про це у коментарі «РБК-Україна» розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.



Насамперед він пояснив, що є правила перетину державного кордону, затверджені постановою уряду № 57, яких дотримуються прикордонники.



Зокрема, одна з умов перетину кордону стосується осіб, непридатних до військової служби та виключених із військового обліку. Відповідно, це документи, що підтверджують, які видаються військкоматами.



«Але за період цих обмежень ми фіксуємо, що досить значна кількість людей намагається перетнути кордон, використовуючи підроблені документи. Саме тому вже якийсь час ДПСУ співпрацює з Міноборони, щоб налагодити інформаційний обмін між базами даних», - заявив Демченко.



Як він пояснив, йдеться про взаємний інформаційний обмін між базами даних Держприкордонслужби та Єдиним державним реєстром призовників та військовозобов'язаних.



Таким чином, коли ця система функціонуватиме, це дозволить не в телефонному режимі дізнаватися дійсний документ чи ні, а на підставі цього інформаційного обміну.



За словами Демченка, зараз розробляється програмне забезпечення та визначаються критерії допуску представників ТЦК до бази даних ДПСУ та навпаки.



Він підкреслив, що не йдеться про об'єднання баз даних або їх систематизації. Йдеться саме про інформаційний обмін, який може запрацювати між базою ДПСУ та Єдиним державним реєстром призовників та військовозобов'язаних. Фактично перевірка відбуватиметься щодо кожної конкретної особи, кого б це не стосувалося.