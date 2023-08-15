Шведский производитель подшипников — компания SKF сообщила о поражении ракетой завода в Луцке, в результате чего погибли трое сотрудников. Об этом сообщает агентство Reuters.



«Прошлой ночью произошло нападение на город Луцк в Украине, и в результате этого пострадал наш завод. Нам очень грустно подтверждать, что трое наших коллег убиты», — цитирует агентство пресс-секретаря SKF Карла Бьернстама.



Бьернстам сказал, что компания рассмотрит последствия атаки и повреждения фабрики, но добавил, что ее основное внимание сосредоточено на ее сотрудниках и их безопасности.



Согласно последнему финотчету компании, в SKF в Украине работает около 1000 сотрудников. Продажи в Украине в 2022 году составили менее 0,1% от общих продаж SKF, а на заводе в Луцке выпускается около 0,5% общего объема производства SKF в 2022 году.



При этом в отчете отмечается, что развязанная Россией полномасштабная война против Украины влияет на деятельность SKF.



«В силу сложившихся обстоятельств завод в Украине производил продукцию по мере возможности, однако на более низком уровне, чем обычно», — указано в документе.



Завод «СКФ Украина» в Луцке выпускает роликовые и игольчатые подшипники, а также колесные узлы для большегрузных/коммерческих автомобилей.



Ранее сообщалось, что в результате российских авиаударов по нескольким областям Украины во вторник, в частности, ракета попала в предприятие в Луцке.