Шведська SKF повідомила про влучення ракети в її завод у Луцьку, де загинули троє — ЗМІ

Шведський виробник підшипників — компанія SKF повідомила про поразку ракетою заводу в Луцьку, внаслідок чого загинули троє співробітників. Про це повідомляє агентство Reuters.



«Минулої ночі стався напад на місто Луцьк в Україні, і внаслідок цього постраждав наш завод. Нам дуже сумно підтверджувати, що трьох наших колег убито», — цитує агентство прес-секретаря SKF Карла Бьорнстама.



Бьорнстам сказав, що компанія розгляне наслідки атаки та пошкодження фабрики, але додав, що її основна увага зосереджена на її співробітниках та їх безпеці.



Згідно з останнім фінзвітом компанії, у SKF в Україні працює близько 1000 співробітників. Продажі в Україні в 2022 році склали менше 0,1% від загального продажу SKF, а на заводі в Луцьку випускається близько 0,5% загального обсягу виробництва SKF у 2022 році.



При цьому у звіті наголошується, що пов'язана Росією повномасштабна війна проти України впливає на діяльність SKF.



«Внаслідок обставин, що склалися, завод в Україні виробляв продукцію в міру можливості, проте на нижчому рівні, ніж зазвичай», — зазначено в документі.



Завод «СКФ Україна» у Луцьку випускає роликові та голчасті підшипники, а також колісні вузли для великовантажних/комерційних автомобілів.



Раніше повідомлялося, що в результаті російських авіаударів кількома областями України у вівторок, зокрема, ракета потрапила в підприємство в Луцьку.