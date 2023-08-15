В НАТО предложили Украине отказаться от территорий. МИД назвал это неприемлемым

Глава канцелярии НАТО Стиан Йенсен предполагает, что Украина может получить членство в Альянсе в обмен на уступку России части своей территории. По его словам, это может быть частью окончания войны в Украине. Об это пишет норвежская газета VG.



«Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО. Я не говорю, что это должно быть так. Но это может быть возможным решением», — сказал Йенссен.



Он говорит, что нужно иметь некоторые представления о том, какой будет ситуация с безопасностью для Украины после окончания войны.



Йенссен указал, что дискуссия о возможном послевоенном статусе уже идет, и что вопросы об уступке территории России поднимались и другими.



«Важно, чтобы мы обсудили, как через это пройти», — сказал Йенссен и повторил слова Столтенберга о том, что решать, когда и на каких условиях вести переговоры, должна Украина.



По словам Йенссена, все заинтересованы в том, чтобы война не повторилась, а в вопросе о будущем членстве Украины в НАТО есть значительные подвижки.



«Россия испытывает огромные военные трудности, и кажется нереальным, что они могут захватить новые территории. Сейчас речь скорее идет о том, что Украине удается вернуть», — сказал он.



Спикер МИД Украины Олег Николенко в ответ заявил, что разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемы. Об этом Николенко написал на странице в Facebook.



«Всегда исходили из того, что Альянс, как и Украина, территориями не торгуют. Сознательное или бессознательное участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий играет на руку России. В интересах евроатлантической безопасности обсуждать пути ускорения победы Украины и обретения ею полноправного членства в НАТО», — говорится в сообщении.



Также в МИД подчеркнули, что Украина настроена на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Секретариатом НАТО для достижения этих целей.