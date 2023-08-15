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У НАТО запропонували Україні відмовитися від територій. В МЗС назвали це неприйнятним

15 серпня 2023, 19:39

У НАТО запропонували Україні відмовитися від територій. В МЗС назвали це неприйнятним

Глава канцелярії НАТО Стіан Єнсен припускає, що Україна може набути членства в Альянсі в обмін на поступку Росії частині своєї території. За його словами, це може бути частиною закінчення війни в Україні. Про це пише норвезька газета VG.

«Я думаю, що рішення може полягати в тому, щоб Україна відмовилася від території та натомість отримала членство в НАТО. Я не говорю, що це має бути так. Але це може бути можливим рішенням», - сказав Єнссен.

Він каже, що потрібно мати деякі уявлення про те, якою буде ситуація з безпекою для України після закінчення війни.

Єнссен зазначив, що дискусія про можливий повоєнний статус вже йде, і що питання про поступку території Росії порушувалися й іншими.

«Важливо, щоб ми обговорили, як через це пройти», — сказав Єнссен і повторив слова Столтенберга про те, що вирішувати, коли і на яких умовах вести переговори, має Україна.

За словами Єнссена, всі зацікавлені в тому, щоб війна не повторилася, а в питанні про майбутнє членство України в НАТО є значні зрушення.

«Росія зазнає величезних військових труднощів, і здається нереальним, що вони можуть захопити нові території. Зараз мова швидше йде про те, що Україні вдається повернути», — сказав він.

Спікер МЗС України Олег Ніколенко у відповідь заявив, що розмови про вступ України до НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними. Про це Ніколенко написав на сторінці у Facebook.

«Завжди йшлося про те, що Альянс, як і Україна, територіями не торгують. Свідома чи несвідома участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку Росії. В інтересах євроатлантичної безпеки обговорювати шляхи прискорення перемоги України та набуття нею повноправного членства в НАТО», — йдеться у повідомленні.

Також в МЗС підкреслили, що Україна налаштована на подальшу плідну співпрацю з Секретаріатом НАТО для досягнення цих цілей.

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