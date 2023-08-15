Обстрела Херсонской области: Ранены пять человек

Российские оккупанты нанесли удар по Херсонской области, били по селам Новодмитровка, Львово и городу Херсон. Об этом сообщили в военной администрации области и Офисе генпрокурора.



По предварительным данным правоохранителей, в течение дня войска РФ обстреливали мирные населенные пункты Херсонщины из артиллерии, а также авиационными бомбами.



Кроме 71-летнего пострадавшего в Нововодмитровке, получила ранения в результате воздушных атак 29-летняя жительница Херсона. Также повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автомобили.



Жилые кварталы села Львово Россия накрыла огнем вечером.



«В результате вражеских ударов ранения получили три человека. Двух мужчин, 40 и 46 лет, и 64-летнюю женщину госпитализировали в больницу. Им оказывают необходимую медицинскую помощь», — рассказали в Херсонской ОВА.



Оккупанты также обстреливали Херсон в ночь на 14 августа. Тогда ранения получили три человека.