Обстріл Херсонської області: Поранено п'ятьох людей

Російські окупанти завдали удару по Херсонській області, били по селах Новодмитрівка, Львова та місту Херсон. Про це повідомили у військовій адміністрації області та Офісі генпрокурора .



За попередніми даними правоохоронців протягом дня війська РФ обстрілювали мирні населені пункти Херсонщини з артилерії, а також авіаційними бомбами.



Окрім 71-річного потерпілого у Нововодмитрівці, отримала поранення внаслідок повітряних атак 29-річна мешканка Херсона. Також пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі та автомобілі.



Житлові квартали села Львів Росія накрила вогнем увечері.



«Внаслідок ворожих ударів поранення отримали троє людей. Двох чоловіків, 40 та 46 років, та 64-річну жінку госпіталізували до лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу», - розповіли у Херсонській ОВА.



Окупанти також обстрілювали Херсон у ніч проти 14 серпня. Тоді поранення отримали троє людей.