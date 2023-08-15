Глава Донецкой ОВА о ситуации в Урожайном: «там еще продолжаются жесткие обстрелы»

В Урожайном все еще продолжаются «жесткие обстрелы», поэтому пока о проведении стабилизационных мероприятий речь не идет. Об этом в эфире проекта «Радио Свобода» — «Радио Донбасс.Реалии» заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



«Там еще продолжаются жесткие обстрелы и фактически не прекращены боевые действия, поэтому сейчас о проведении стабилизационных мероприятий речь не идет. И тем более указанные населенные пункты [Старомайорское и Урожайное] фактически разрушены вражеской артиллерией с применением реактивных систем залпового огня», — рассказал он.



По его словам, в Урожайном до полномасштабного вторжения проживало не более 500 человек.



«После освобождения этой территории, когда отодвигалась линия фронта, там было в первую очередь эвакуировано три человека — мне даже сложно передать, как они могли там проживать, скрываться. Это пожилые люди», — сообщил он.



Глава ОВА заметил, что большинство людей смогли эвакуировать с 26 февраля 2022 года.



По его словам, перед тем, как начать стабилизационные меры в деоккупированных населенных пунктах, нужно провести разминирование.



Глава Донецкой ОВА добавил, что Старомайорское и Урожайное «преимущественно сохранили только название, потому что частный сектор — это 80 и более процентов — полностью или частично разрушен».



Вечером 15 августа Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области.

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