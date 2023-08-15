Глава Донецької ОВА про ситуацію в Урожайному: «там ще тривають жорсткі обстріли»

В Урожайному все ще тривають «жорсткі обстріли», тож поки що про проведення стабілізаційних заходів не йдеться. Про це в ефірі проекту «Радіо Свобода» — «Радіо Донбас.Реалії» заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



«Там ще тривають жорсткі обстріли і фактично не припинено бойових дій, тому зараз про проведення стабілізаційних заходів не йдеться. І тим паче зазначені населені пункти [Старомайорське та Урожайне] фактично зруйновані ворожою артилерією із застосуванням реактивних систем залпового вогню», - розповів він.



За його словами, в Урожайному до повномасштабного вторгнення мешкало не більше 500 осіб.



«Після звільнення цієї території, коли відсувалась лінія фронту, там було насамперед евакуйовано троє людей — мені навіть складно передати, як вони могли там мешкати, ховатися. Це люди похилого віку», — повідомив він.



Голова ОВА зауважив, що більшість людей змогли евакуювати з 26 лютого 2022 року.



За його словами, перед тим, як розпочати стабілізаційні заходи у деокупованих населених пунктах, потрібно провести розмінування.



Голова Донецької ОВА додав, що Старомайорське та Урожайне «переважно зберегли лише назву, тому що приватний сектор — це 80 і більше відсотків — повністю або частково зруйновано».



Увечері 15 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно намагалися відновити втрачене становище у районі Урожайного Донецької області.

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