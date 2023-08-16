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Врач дал советы, как уберечься от кишечных инфекций в конце лета

16 августа 2023, 11:37

Врач дал советы, как уберечься от кишечных инфекций в конце лета

Врач-инфекционист Дмитрий Яковенко. Фото: Новости Донбасса Врач-инфекционист Дмитрий Яковенко. Фото: Новости Донбасса

Во время летнего периода актуальной проблемой остается сохранение здоровья, недопущение пищевых отравлений и острых кишечных инфекций, которыми чаще всего болеют дети и пожилые люди. Как уберечься от кишечных инфекций в беседе с «Новостями Донбасса» рассказал заведующий инфекционным отделением «Детского территориального медицинского объединения» в Краматорске Дмитрий Яковенко.

Летом, когда наступает пора фруктов и овощей, люди часто обращаются за помощью. Поскольку придя на рынок они даже не задумываются, что взяв на пробу продукты, которые резали ножом, могут быть заражены из-за недостаточной гигиены того самого ножа. Это особенно актуально когда на прилавках появляются арбузы. Сама по себе ягода не опасна, а, наоборот, полезна для организма. Но при первом же надрезе арбуза в него попадают бактерии. А если еще и половину его накрывают пленкой, то складывается благоприятная среда для их размножения, ведь в арбузе содержится глюкоза.

«Неизвестно, когда последний раз мыли нож, которым делают надрез в арбузе, чтобы показать какой он внутри. Да еще и сама ягода лежала на земле и ее брало много людей, чтобы проверить на спелость. Представьте себе, что вы купили такой арбуз и вечером его съели. Все, на утро у вас рвота и понос. Поэтому покупайте арбузы исходя из его формы и внешнего вида. Можете еще и постучать по нему, чтобы понять спелый ли он. Потом принесли домой, вымыли с мылом, обдали кипятком и только тогда разрезаем», — советует врач-инфекционист Дмитрий Яковенко.

Врач советует покупать целый арбуз, а разрезать его уже дома. Фото: Daniel Dan / Pixabay

К группе риска можно отнести и тех, кто употребляет молочные продукты.

«Творог, сметана — их невозможно обдать кипятком, промыть каким-либо мылом. А когда дают сметану пробовать, то через ложку, которой всем набирают, могут занести инфекцию, например сальмонеллез. Сунули в общее ведро и оттуда, а уже началось распространение. Либо наносят еще на руку. Сама сметана может и не заражена, а вот что на руке у человека — неизвестно. И потом уже с руки обратно в ведерко, и там начинается размножение бактерий», — рассказывает Дмитрий Яковенко.

Такое может происходить, из-за того, что человек переболел сальмонеллезом, или же выпил левомицетин, тем самым приглушив симптомы. И получается, что такой человек все еще является переносчиком инфекции.

«Первыми симптомами болезни являются: испражнения цвета болотной тины, который характерен для сальмонеллезной инфекции, дети и взрослые становятся слабыми и вялыми, повышается температура тела. Обычно это 38-39 градусов, но бывает и 40. Это тяжелое течение болезни и с такими симптомами необходимо обратится в больницу. Легкие формы можно лечить находясь дома, но необходимо сделать обследование на кишечную группу, а также посев на холеру», — отмечает заведующий инфекционным отделением Дмитрий Яковенко.

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Еще один путь заражения, самый массовый, — через воду. Сейчас он очень актуален, ведь на улице лето и купальный сезон в самом разгаре, даже несмотря на официально закрытые пляжи в Донецкой области. 

Помимо того, что сами водоемы, реки и море несут в себе множество бактерий, так еще и нахождение в них людей, как одного из источников инфекций, способствует размножению микроорганизмов. Люди не задумываясь о том, чистая ли вода, ныряют в нее и вместе с тем подвергают опасности свое здоровье. Попавшая через рот вода опускается в желудочно-кишечный тракт, тем самым запуская механизм заражения.

Тут же выйдя из воды, человек может не помыв или не продезинфицировал руки, приняться за прием пищи. Тем самым оставляя инфекцию и на продуктах питания.

Через некоторый промежуток времени у больного появляются симптомы в виде жидкого стула, тошноты, рвоты, повышения температуры тела, боли и кишечных колик, слизи и крови в стуле.

Купание может принести не только удовольствие, но и стать источником инфекционного заболевания. Фото: Новости Донбасса

Получить такие симптомы можно не только на отдыхе, но и банально выпив из резервуара в который попала инфекция или вирус.

«Если какой-то возбудитель кишечной инфекции попадает в воду, он особенно быстро размножается в пресной воде. Например, в бутилированной воде, которую привозят. Не прокипятив ее, инфекция быстро передается всем, кто выпил из этого резервуара», — поясняет инфекционист Дмитрий Яковенко.

Как уберечь себя от инфекции? Советы врача:

  1. Соблюдайте правила личной гигиены — мойте руки с мылом, либо же обрабатывайте антисептическими средствами. 
  2. Употребляейте продукты, у которых не истек срок годности и которые хранились в надлежащих условиях. Желательно соблюдайте товарное соседство. 
  3. Перед употреблением овощей и фруктов, мойте их с мылом и обдайте кипяченой водой. 
  4. Не оставляйте продукты на солнце и прикрывайте их от насекомых.
  5. Покупайте молочную продукцию только у проверенных продавцов. Не пейте молоко, если вы не уверены в здоровье животного. Кипятите молоко или же употребляте пастерезивонанное — оно такое же полезное, но прошедшее очистку.
  6. Не пейте сырые яйца и не допускайте попадание скорлупы в продукты.
  7. Не купайтесь в водоемах, в которых вода не проверена на содержание вредных веществ.
  8. Соблюдайте возрастную диететику и старайтесь кормить детей продуктами, прошедшими термическую обработку.

А для того, чтобы установить болен ли человек, необходимо сдать анализы в лаборатории. И ни в коем случае не заниматься самолечением.

«Самолечение кишечных инфекций недопустимо. Острый менингит проявляется триадой симптомов: многократная рвота, головная боль и температура 39 градусов. Что это, отравление после пирожного или менингит?  Или же острый аппендицит. Один раз вырвал, жидкий стул появился, выпил левомицетин, а боль не проходит. Не занимайтесь самолечением, обращайтесь к специалистам», — подчеркнул заведующий инфекционным отделением Дмитрий Яковенко.

Если же у вас появились общие симптомы заражения, то в первую очередь вызовите скорую или сразу же отправляйтесь в ближайшую больницу. А пока вы ждете врача или же направляетесь к нему, отпаивайте больного. Дайте ему как можно больше воды, даже если он сильно рвет или у него не проходит диарея, это позволит держать водный баланс организма, без него больному станет только хуже. Из таблеток можете выпить сорбенты, такие как: активированный уголь, атоксил и т.д.

При этом самостоятельно принимать антибиотики не следует, правильно подобрать терапию может только врач в зависимости от вида инфекции. Также Дмитрий Яковенко советует с вниманием относиться к своему здоровью. Если вам кажется, что это всего лишь мимолетный случай, то лучше подумать о других и не подвергать их опасности: не ходить в гости и не здороваться с людьми за руку. 

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