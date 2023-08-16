Лікар дав поради, як уберегтися від кишкових інфекцій наприкінці літа

Лікар-інфекціоніст Дмитро Яковенко. Фото: Новини Донбасу

Під час літнього періоду актуальною проблемою залишається збереження здоров'я, недопущення харчових отруєнь та гострих кишкових інфекцій, на які найчастіше хворіють діти та люди похилого віку. Як уберегтися від кишкових інфекцій у розмові з «Новинами Донбасу» розповів завідувач інфекційного відділення «Дитячого територіального медичного об'єднання» у Краматорську Дмитро Яковенко.



Влітку, коли настає пора фруктів та овочів, люди часто звертаються за допомогою. Оскільки, прийшовши на ринок, вони навіть не замислюються, що взявши на пробу продукти, які різали ножем, можуть бути заражені через недостатню гігієну того самого ножа. Це особливо актуально, коли на прилавках з'являються кавуни. Сама собою ягода не несе небезпеки, а, навпаки, корисна для організму. Але при першому ж надрізі кавуна до нього потрапляють бактерії. А якщо ще й частину його накривають плівкою, то складається сприятливе середовище для їхнього розмноження, адже в кавуні міститься глюкоза.



«Невідомо, коли востаннє мили ніж, яким роблять надріз в кавуні, щоб показати який він усередині. Та ще й сама ягода лежала на землі і її брали багато людей, щоб перевірити на стиглість. Уявіть собі, що ви придбали такий кавун і ввечері його з'їли. Все, на ранок у вас блювота та пронос. Тому купуйте кавуни виходячи з його форми та зовнішнього вигляду. Можете ще й постукати по ньому, щоб зрозуміти, чи він стиглий. Потім принесли додому, вимили з милом, обдали окропом і лише тоді розрізаємо», — радить лікар-інфекціоніст Дмитро Яковенко.



Лікар радить купувати цілий кавун, а розрізати його вже вдома. Фото: Daniel Dan / Pixabay

До групи ризику можна віднести і тих, хто вживає молочні продукти.



«Сир, сметана — їх неможливо обдати окропом, промити будь-яким милом. А коли дають сметану куштувати, то через ложку, якою всім набирають, можуть занести інфекцію, наприклад, сальмонельоз. Сунули в загальне відро і звідти, а вже почалося поширення. Або наносять ще на руку. Сама сметана може й не заражена, а ось що на руці у людини невідомо. І потім уже з руки назад у ведерце, і там починається розмноження бактерій», — розповідає Дмитро Яковенко.



Таке може відбуватися, через те, що людина перехворіла на сальмонельоз, або ж випила левоміцетин, тим самим приглушивши симптоми. І виходить, що така людина все ще є переносником інфекції.



«Першими симптомами хвороби є: випорожнення кольору болотяного тину, який характерний для сальмонельозної інфекції, діти та дорослі стають слабкими та млявими, підвищується температура тіла. Зазвичай це 38-39 градусів, але буває і 40. Це тяжкий перебіг хвороби і з такими симптомами необхідно звернутися до лікарні. Легкі форми можна лікувати, перебуваючи вдома, але необхідно зробити обстеження на кишкову групу, а також посів на холеру», — зазначає завідувач інфекційного відділення Дмитро Яковенко.



Ще один шлях зараження, наймасовіший — через воду. Зараз він дуже актуальний, адже на вулиці літо та купальний сезон у розпалі, навіть незважаючи на офіційно закриті пляжі в Донецькій області.



Крім того, що самі водоймища, річки та море несуть у собі безліч бактерій, так ще й знаходження в них людей як одного з джерел інфекцій сприяє розмноженню мікроорганізмів. Люди не замислюючись про те, чи чиста вода, пірнають у неї і разом з тим наражають на небезпеку своє здоров'я. Вода, що потрапила через рот, опускається в шлунково-кишковий тракт, тим самим запускаючи механізм зараження.



Тут же вийшовши з води, людина, не помивши або не продезінфікувавши руки, може взятися за їжу. Тим самим залишаючи інфекцію тна продуктах харчування.



Через деякий проміжок часу у хворого з'являються симптоми у вигляді рідкого випорожнення, нудоти, блювання, підвищення температури тіла, болю та кишкових кольк, слизу та крові в стільці.



Купання може принести як задоволення, а й стати джерелом інфекційного захворювання. Фото: Новини Донбасу

Отримати такі симптоми можна не тільки на відпочинку, але й банально випивши з резервуару, в який потрапила інфекція або вірус.



«Якщо якийсь збудник кишкової інфекції потрапляє у воду, він особливо швидко розмножується у прісній воді. Наприклад, у бутильованій воді, яку привозять. Не прокип'ятивши її, інфекція швидко передається всім, хто випив із цього резервуару», — пояснює інфекціоніст Дмитро Яковенко.



Як уберегти себе від інфекції? Поради лікаря:

Дотримуйтесь правил особистої гігієни — мийте руки з милом, або обробляйте антисептичними засобами. Вживайте продукти, у яких не минув термін придатності та які зберігалися в належних умовах. Бажано дотримуйтесь товарного сусідства. Перед вживанням овочів та фруктів мийте їх з милом і обдайте кип'яченою водою. Не залишайте продукти на сонці та прикривайте їх від комах. Купуйте молочну продукцію лише у перевірених продавців. Не пийте молоко, якщо ви не впевнені у здоров'ї тварини. Кип'ятіть молоко або ж пийте пастерезівонане — воно таке ж корисне, але пройшло очищення. Не пийте сирі яйця і не допускайте попадання шкаралупи у продукти. Не купайтеся у водоймах, де вода не перевірена на вміст шкідливих речовин. Дотримуйтесь вікової дієти і намагайтеся годувати дітей продуктами, що пройшли термічну обробку.

А для того, щоб встановити чи хвора людина, необхідно здати аналізи в лабораторії. І в жодному разі не займатися самолікуванням.



«Самолікування кишкових інфекцій неприпустимо. Гострий менінгіт проявляється тріадою симптомів: багаторазове блювання, головний біль і температура 39 градусів. Що це, отруєння після тістечка чи менінгіт? Або ж гострий апендицит. Одного разу вирвав, рідкий стілець з'явився, випив левоміцетин, а біль не минає. Не займайтеся самолікуванням, звертайтеся до фахівців», — наголосив завідувач інфекційного відділення Дмитро Яковенко.



Якщо ж у вас з'явилися загальні симптоми зараження, то в першу чергу викличте швидку або одразу вирушайте до найближчої лікарні. А поки ви чекаєте лікаря або ж прямуєте до нього, відпоюйте хворого. Дайте йому якнайбільше води, навіть якщо він сильно рве або у нього не проходить діарея, це дозволить тримати водний баланс організму, без нього хворому стане лише гірше. З таблеток можете випити сорбенти, такі як активоване вугілля, атоксил і т.д.



При цьому самостійно приймати антибіотики не слід, правильно підібрати терапію може лише лікар, залежно від виду інфекції. Також Дмитро Яковенко радить з увагою ставитись до свого здоров'я. Якщо вам здається, що це всього лише швидкоплинний випадок, то краще подумати про інших і не наражати їх на небезпеку: не ходити в гості і не вітатися з людьми за руку.