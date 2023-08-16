«ДНР»: За сутки от обстрелов пострадали четыре человека

За минувшие сутки, 15 августа, на подконтрольной РФ части Донецкой области от обстрелов пострадали четыре человека. Об этом заявили в так называемом «СЦКК ДНР».



Так, ранения получили жители Петровского и Куйбышевсков районов Донецка, Никитовского района Горловки.



Кроме этого, повреждены пять жилых домостроений в Киевском, Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Никитовском районе Горловки.



Утверждается, что за сутки обстрелам подверглись Горловка, Гольмовский, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Александровка.