«ДНР»: За добу від обстрілу постраждали чотири особи

Минулої доби, 15 серпня, на підконтрольній РФ частині Донецької області від обстрілів постраждали четверо людей. Про це заявили у так званому «СЦКК ДНР».



Так, поранення отримали жителі Петрівського та Куйбишевського районів Донецька, Микитівського району Горлівки.



Крім цього, пошкоджено п'ять житлових домобудівель у Київському, Петрівському та Куйбишевському районах Донецька, Микитівському районі Горлівки.



Стверджується, що за добу на обстріл зазнали Горлівка, Гольмівський, Ясинувата, Ясинуватський район, Донецьк, Макіївка, Олександрівка.