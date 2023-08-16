Россия ночью атаковала порт в Одесской области: повреждены склады и зернохранилища

Российские оккупанты в ночь на 16 августа дважды атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Под ударом врага снова оказался один из портов. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.



По его словам, главной целью оккупантов снова были портовая и зерновая инфраструктура на юге Одесской области.



В результате атаки есть попадание по одному из портов на Дунае. Повреждены складские помещения и зернохранилища. Спасатели ГСЧС оперативно потушили пожары, вспыхнувшие из-за обстрела.



В результате атаки никто не пострадал.



Силами Противовоздушной обороны над Одесской областью были уничтожены 11 ударных беспилотников.



«Благодарен всем, кто сегодня ночью, прислушиваясь к предупреждениям об опасности, спускался к укрытиям и находился в безопасных местах. Как видите, это очень важно, потому что погибших и пострадавших, к счастью, нет», — отметил Кипер.



Офис генпрокурора уточнил, что из-за атаки дронов в порту повреждены и разрушены элеватор, складские помещения, зернохранилища, административные помещения и сельскохозяйственная техника.



Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Фото: Силы обороны юга