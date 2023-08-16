Росія вночі атакувала порт на Одещині: пошкоджено склади та зерносховища

Російські окупанти в ніч проти 16 серпня двічі атакували Одеську область дронами-камікадзе. Під ударом ворога знову опинився один із портів. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.



За його словами, головною метою окупантів знову були портова та зернова інфраструктура на півдні Одеської області.



Внаслідок атаки є попадання по одному з портів на Дунаї. Пошкоджено складські приміщення та зерносховища. Рятувальники ДСНС оперативно загасили пожежі, які спалахнули через обстріл.



Внаслідок атаки ніхто не постраждав.



Силами протиповітряної оборони над Одеською областю було знищено 11 ударних безпілотників.



«Завдяки всім, хто сьогодні вночі, прислухаючись до попереджень про небезпеку, спускався до укриттів і перебував у безпечних місцях. Як бачите, це дуже важливо, тому що загиблих та постраждалих, на щастя, немає», - зазначив Кіпер.



Офіс генпрокурора уточнив , що через атаку дронів у порту пошкоджено та зруйновано елеватор, складські приміщення, зерносховища, адміністративні приміщення та сільськогосподарську техніку.



Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: Сили оборони півдня