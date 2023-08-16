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В Кыргызстане задержали наемника ЧВК «Вагнера», который воевал против Украины

16 августа 2023, 12:29

В Кыргызстане задержали наемника ЧВК «Вагнера», который воевал против Украины

Нарынский областной суд в Кыргызстане арестовал на два месяца местного жителя. Ранее он воевал против Украины в составе ЧВК «Вагнера». Об этом сообщает «Радио Свобода».

Жена наемника сообщила, что ее муж уехал в Россию на заработки в 2020 году. Позже его арестовали за перевозку наркотиков и назначили 10 лет колонии.

В конце 2022 года его завербовали в ЧВК «Вагнера» и он отправился воевать против Украины.

В конце июля текущего года у него закончился контракт с ЧВК «Вагнера» и он решил вернуться к себе на родину. Однако 1 августа его задержали сотрудники Госкомитета нацбезопасности.

Отмечается, что его подозревают в наемничестве. Жена боевика теперь просит помощи у властей РФ.

Родственники подозреваемого обратились в Нарынский областной суд с просьбой отпустить его под домашний арест. По словам пресс-секретаря Барктабаса Белекова, рассмотрение этого заявления запланировано на конец текущего месяца.

Это уже второй случай задержания в Кыргызстане наемников, воевавших против Украины.

Так, в мае Первомайский районный суд Бишкека приговорил к 10 годам лишения свободы гражданина Кыргызстана Аскара Кубанычбекова за участие в войне против Украины в составе группировки «ЛНР».

Недавно официальная представительница МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ему хотят выдать российское гражданство. Таким образом Кремль хочет освободить наемника из тюрьмы.

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ЧВК Вагнера

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