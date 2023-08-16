У Киргизстані затримали найманця ПВК «Вагнера», який воював проти України

Наринський обласний суд у Киргизстані заарештував на два місяці місцевого мешканця. Раніше він воював проти України у складі ПВК «Вагнера». Про це повідомляє «Радіо Свобода».



Дружина найманця повідомила, що її чоловік виїхав до Росії на заробітки у 2020 році. Пізніше його заарештували за перевезення наркотиків та призначили 10 років колонії.



Наприкінці 2022 року його завербували до ПВК «Вагнера» і він вирушив воювати проти України.



Наприкінці липня поточного року у нього закінчився контракт і він вирішив повернутися до себе на батьківщину. Проте 1 серпня його затримали співробітники Держкомітету національної безпеки.



Зазначається, що його підозрюють у найманстві. Дружина бойовика наразі просить допомоги у влади РФ.



Родичі підозрюваного звернулися до Наринського обласного суду із проханням відпустити його під домашній арешт. За словами речника Барктабаса Белекова, розгляд цієї заяви запланований на кінець поточного місяця.



Це вже другий випадок затримання у Киргизстані найманців, які воювали проти України.

Так, у травні Першотравневий районний суд Бішкека засудив до 10 років позбавлення волі громадянина Киргизстану Аскара Кубанічбекова за участь у війні проти України у складі угруповання «ЛНР».



Нещодавно офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що хоче видати російське громадянство. Таким чином, Кремль хоче звільнити найманця з в'язниці.