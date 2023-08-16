«ДНР»: В Донецке за утро произошло два подрыва на мине «Лепесток»

Два случая подрыв на минах «Лепесток» произошли сегодня утром в Донецке. Об этом заявил глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.



Один из случаев произошел в Ворошиловском районе на улице Федора Зайцева. Там грузовой автомобиль наехал на ПФМ-1 «Лепесток». Подробности о последствиях уточняются.



От действия такой же мины по улице Делегатской в Кировском районе получил ранение сотрудник ООО «Горняк-2015».



Вчера оккупанты заявили, что горловчанин пострадал при подрыве мины ПФМ-1 «Лепесток».