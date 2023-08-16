«ДНР»: У Донецьку за ранок сталося два підриви на міні «Пелюсток»

Два випадки підриву на мінах «Пелюсток» сталися сьогодні вранці у Донецьку. Про це заявив голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кульомзін.



Один із випадків стався у Ворошилівському районі на вулиці Федора Зайцева. Там вантажний автомобіль наїхав на ПФМ-1 «Пелюсток». Подробиці про наслідки уточнюються.



Від дії такої ж міни на вулиці Делегатській у Кіровському районі отримав поранення співробітник ТОВ «Гірник-2015».



Вчора окупанти заявили , що горлівець постраждав під час підриву міни ПФМ-1 «Пелюсток».