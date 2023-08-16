Информация СМИ о теракте российских оккупантов на ЗАЭС не подтверждается — ОВА

Информация о том, что российский президент Владимир Путин якобы отдал приказ подорвать Запорожскую АЭС, не соответствует действительности. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.



«На данный момент информация, которая распространяется в СМИ относительно какого-либо спланированного теракта российскими оккупантами на Запорожской атомной электростанции, не подтверждается. Она не соответствует действительности», — подчеркнул Малашко.



Он призвал следить за дальнейшими сообщениями на официальных ресурсах.



Сегодня ряд украинских медиа и Telegram-каналов распространили информацию о том, что Путин якобы отдал приказ взорвать ЗАЭС «в конце августа-начале сентября».