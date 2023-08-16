Інформація ЗМІ про теракт російських окупантів на ЗАЕС не підтверджується - ОВА

Інформація про те, що російський президент Володимир Путін нібито наказав підірвати Запорізьку АЕС, не відповідає дійсності. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.



«Наразі інформація, яка поширюється у ЗМІ щодо будь-якого спланованого теракту російськими окупантами на Запорізькій атомній електростанції, не підтверджується. Вона не відповідає дійсності», - наголосив Малашко.



Він закликав слідкувати за подальшими повідомленнями на офіційних ресурсах.



Сьогодні низка українських медіа та Telegram-каналів поширила інформацію про те, що Путін нібито наказав підірвати ЗАЕС «наприкінці серпня-початку вересня».