В Украине предлагают изменить правила мобилизации: кто будет вручать повестки

В Украине могут измениться правила выдачи повесток. В частности, изменить порядок проведения мобилизации предлагается законопроектом № 9566. Он уже зарегистрирован в Верховной Раде, передает «РБК-Украина».



Автор законопроекта — нардеп Георгий Мазурашу. Он предлагает внести изменения в ст. 38 ЗУ «О воинской обязанности и военной службе».



Так, коммунальщикам и владельцам домов хотят предоставить право вручать повестки военнообязанным мужчинам на законодательном уровне. Им также предлагается разрешить собирать информацию о военнообязанных мужчинах и содействовать их прибытию по вызову в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.



В документе предлагается улучшить процесс мобилизации, чтобы сотрудники ТЦК «концентрировались на работе с мотивированными патриотами, желающими идти защищать Украину с оружием в руках». А немотивированные граждане, не желающие становиться военными, должны быть максимально вовлечены в работу на поддержку и развитие экономики.



В пояснительной записке говорится, что защиту Украины могут обеспечить только мотивированные граждане, готовые и физически, и морально воевать против российских оккупантов.