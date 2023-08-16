В Україні пропонують змінити правила мобілізації: хто вручатиме повістки

В Україні можуть змінитись правила видачі повісток. Зокрема, змінити порядок проведення мобілізації пропонується законопроектом №9566. Він уже зареєстрований у Верховній Раді, повідомляє «РБК-Україна».



Автор законопроекту – нардеп Георгій Мазурашу. Він пропонує внести зміни до ст. 38 ЗУ «Про військовий обов'язок та військову службу».



Так, комунальникам та власникам будинків хочуть надати право вручати повістки військовозобов'язаним чоловікам на законодавчому рівні. Їм також пропонується дозволити збирати інформацію про військовозобов'язаних чоловіків та сприяти їхньому прибуттю на виклик до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.



У документі пропонується покращити процес мобілізації, щоби співробітники ТЦК «концентрувалися на роботі з мотивованими патріотами, які бажають іти захищати Україну зі зброєю в руках». А невмотивовані громадяни, які не бажають ставати військовими, мають бути максимально залучені до роботи на підтримку та розвиток економіки.



У пояснювальній записці йдеться про те, що захист України можуть забезпечити лише мотивовані громадяни, готові та фізично, і морально воювати проти російських окупантів.