«ДНР»: Мужчина погиб в Донецке из-за обстрела, еще один ранен в Ясиноватой

На подконтрольной части Донецкой области вследствие обстрела погиб мужчина, еще один получил ранение.



Так, глава оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в Кировскоим районе города погиб мужчина 1953 года рождения. Трагедия произошла в поселке шахты им. Абакумова.



Еще один мужчина пострадал во время обстрела Ясиноватой. «Мэр» города Дмитрий Шевченко проинформировал, что ранен мужчина 1975 года рождения.



Ранее сегодня сообщалось о двух случаях подрыва на украинских минах ПФМ-1 «Лепесток» в Донецке.