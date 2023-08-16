«ДНР»: Чоловік загинув у Донецьку через обстріл, ще одного поранено в Ясинуватій

На підконтрольній частині Донецької області внаслідок обстрілу загинув чоловік, ще один отримав поранення.



Так, голова окупаційної адміністрації Донецька Олексій Кулемзін заявив, що у Кіровському районі міста загинув чоловік 1953 року народження. Трагедія сталася у селищі шахти ім. Абакумова.



Ще один чоловік постраждав під час обстрілу Ясинуватої. «Мер» міста Дмитро Шевченко поінформував, що поранено чоловіка 1975 року народження.



Раніше сьогодні повідомлялося про два випадки підриву на українських мінах ПФМ-1 «Пелюсток» у Донецьку.